Présidentielle Cameroun : un candidat conteste la candidature de Paul Biya

Cameroun
Le président camerounais Paul Biya fait l'objet d'une procédure judiciaire visant à bloquer sa candidature à la présidence.
Akere Muna, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats du Cameroun et candidat de l’opposition à l’élection présidentielle du 12 octobre prochain, a introduit une requête en constatation d’inégibilité du président de la République sortant Paul Biya au Conseil constitutionnel.
L’opposant demande que la candidature de Mr Biya soit invalidée déclarant que le chef d’état âgé de 92 ans est incapable d’assumer les exigences d’un scrutin public et que les protocoles sont adaptés pour masquer sa dépendance cognitive et ses limites physiques et non pour servir le peuple.
Akere Muna ajoute que Paul Biya exerce une gouvernance par procuration en affirmant qu’un comité stratégique informel a été crée parle secrétaire général à la présidence de la république composé de tiers élus qui donnent des instructions.
La Cour se prononcera vendredi sur l'éligibilité du président Biya.
