L'Ouganda va accueillir des migrants expulsés par les États-Unis

L’Ouganda pourrait accueillir des migrants expulsés par les États-Unis après la conclusion d’un accord entre les deux pays.

Les modalités de la mise en œuvre du texte sont encore à l’étude, selon un communiqué du ministère ougandais des Affaires étrangères publié jeudi. Mais Kampala a déjà fait savoir que seuls les migrants originaires d’Afrique et ayant un casier judiciaire vierge seront accueillis.

Une volte-face, alors que le pays avait démenti mercredi la conclusion d’un accord migratoire avec les États-Unis, invoquant le manque de structures adaptée.

Le pays d’Afrique de l’Est vante désormais ce qu’il appelle sa politique bienveillante envers les réfugiés.

En juillet, les États-Unis ont expulsé cinq hommes ayant un casier judiciaire vers le royaume d'Eswatini, en Afrique australe, et en ont envoyé huit autres au Soudan du Sud.

Ces expulsions s’inscrivent dans le cadre de la politique de lutte contre l’immigration initiée par Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier.