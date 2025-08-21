Le Kenya veut convertir des prêts en dollars en dettes en yuans

Le Kenya négocie la conversion en yuans de sa créance en dollars qu’il doit à la Chine. Mais pas seulement, Nairobi veut obtenir de Pékin, le rééchelonnement de son ardoise. Selon l’information rapportée par Bloomberg.

Le passage du billet vert au yuan permettra au Kenya d’obtenir une baisse de taux d’intérêt de moitié. Alors que les discussions concernent le milliard de dollars que le pays consacre chaque année au service de sa dette envers la Chine.

Des prêts utilisés pour la construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant la ville portuaire de Mombasa à Nairobi, puis à Naivasha.

La dette extérieure du Kenya était de 40, 5 milliards de dollars fin mars, dont 14,4 milliards de dollars dus à la Banque mondiale, 7,52 milliards de dollars aux investisseurs en euro-obligations et près de 5,04 milliards de dollars à la Chine, selon les données officielles.

Pour le Fonds monétaire international, le Kenya présente un risque élevé de surendettement.