Gaza : les bodybuilders face à la crise alimentaire

Photo du 26 octobre 2018, des concurrents palestiniens, dont Abdallah al-Hour, 20 ans, au centre, se produisent sur scène lors d'une compétition locale de culturisme, à Gaza.   -  
Copyright © africanews
Khalil Hamra/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

Gaza

À Gaza, le défi quotidien des bodybuilders est de conserver leurs muscles malgré le blocus israélien et la famine.

Avec du matériel de fortune récupéré dans les ruines d'un autre centre détruit par les bombardements, certains athlètes s'entraînent dans une salle de sport sous une tente géante à al-Mawasi, essayant désespérément de garder leur force physique.

Dans ce contexte de crise alimentaire aigue, les entraînements sont pénibles selon les athlètes, pour qui chaque mouvement reste laborieux.

D'autres ont réduit délibérément leurs séances de remise en forme au strict minimum. Une réduction qui impacte fortement la routine intensive d'autrefois.

Dans un territoire où presque tout le monde est affamé, le maintien de la masse musculaire est devenu un acte de survie et de résistance.

Les Nations unies rapportent que la quasi-totalité de la population est confrontée à une insécurité alimentaire « catastrophique », le nord de Gaza étant en proie à la famine.

