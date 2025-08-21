Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Football : début des quarts de finale du Chan vendredi

Victoire du Maroc lors du CHAN au stade Mohammed V de Casablanca, au Maroc, le dimanche 4 février 2018.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Football Africain

C’est sans nul doute la particularité du Chan 2024 : le carton plein réalisé par les pays hôtes à l’issue de la phase de groupe. Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie ont composté leur billet pour les 14/ de finales de la compétition qu’ils abritent. 

 Le top départ de cette phase à élimination directe débute vendredi. A l’affiche, Kenya-Madagascar au Moi Sports Centre Kasarani à Nairobi. Puis Tanzanie-Maroc au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. 

Alors que samedi, le Soudan sera opposé à l'Algérie au stade Amaan de Zanzibar, tandis que l'Ouganda affrontera le Sénégal au stade national Mandela de Kampala.  

Les huit équipes tenteront de valider leur billet pour les demi-finales prévues les 26 et 27 août. Le nom du vainqueur de la compétition sera connu le samedi 30 août à l’issue de la finale.  

Les lionceaux du Sénégal vainqueur de la 7e édition et encore en lice visent une 2e couronne.  

Le Chan est réservé aux joueurs locaux. Cette année, 19 sélections nationale ont participé à la phase de groupes. 

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.