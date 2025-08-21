Football : début des quarts de finale du Chan vendredi

C’est sans nul doute la particularité du Chan 2024 : le carton plein réalisé par les pays hôtes à l’issue de la phase de groupe. Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie ont composté leur billet pour les 14/ de finales de la compétition qu’ils abritent.

Le top départ de cette phase à élimination directe débute vendredi. A l’affiche, Kenya-Madagascar au Moi Sports Centre Kasarani à Nairobi. Puis Tanzanie-Maroc au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam.

Alors que samedi, le Soudan sera opposé à l'Algérie au stade Amaan de Zanzibar, tandis que l'Ouganda affrontera le Sénégal au stade national Mandela de Kampala.

Les huit équipes tenteront de valider leur billet pour les demi-finales prévues les 26 et 27 août. Le nom du vainqueur de la compétition sera connu le samedi 30 août à l’issue de la finale.

Les lionceaux du Sénégal vainqueur de la 7e édition et encore en lice visent une 2e couronne.

Le Chan est réservé aux joueurs locaux. Cette année, 19 sélections nationale ont participé à la phase de groupes.