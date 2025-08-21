Bénin : décès de la légende du football Razak Omotoyossi

Le football béninois a perdu mardi 19 août l'un de ses joueurs emblématiques. L’ex-international Razak Omotoyossi est décédé à Lagos, au Nigeria à l’âge de 39 ans.

Jusqu’ici les causes de son décès n'ont pas été révélées.

Omotoyossi, qui range définitivement ses godasses, était un attaquant prolifique, surnommé « Omogoal » ou « le taureau de Pobe » pour sa vitesse, sa force physique et son efficacité devant le filet.

Auteur de 21 buts en 47 sélections entre 2004 et 2016, il devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale.

Au cours de sa carrière, le natif de Lagos a performé pour de nombreux clubs, comme Al-Nassr (Arabie saoudite), FC Sheriff Tiraspol (Moldavie), Helsingborgs IF (Suède), Zamalek FC (Égypte) ou encore FC Metz.

L'attaquant avait notamment défendu les couleurs du club français lors de la saison 2009-2010, participant à 28 rencontres (dont 25 en Ligue 2) et inscrivant deux buts.

Le club a d’ailleurs tenu « à exprimer ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches », a déclaré Metz dans un communiqué.

Son décès survient après une période difficile, marquée par un incendie et la perte de sa sœur, qui aurait affecté sa santé mentale.

Début juillet, il avait lancé un appel à l'aide publique sur les réseaux sociaux.