21 militaires maliens tués dans des attaques revendiquées par le JNIM

Le groupe djihadiste, qui est lié à al-Qaïda, a revendiqué des attaques coordonnées qui ont fait au moins 21 morts parmi les membres des forces armées maliennes mardi dernier, selon une organisation américaine.

21 militaires maliens auraient perdu la vie dans des attaques sur deux positions des forces armées du Mali au petit matin mardi dernier. Les attaques ont été revendiquées par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin en arabe, généralement raccourci à JNIM, ndlr.).

La revendication de la part du groupe djihadiste, qui a des liens avec al-Qaïda, a été rapportée par l'organisation américaine SITE Intelligence Group, qui recense les communiqués et les publications en ligne par des militants islamistes.

Pour sa part, l'armée malienne ne s'est pas encore exprimée concernant le nombre de fatalités. Dans un communiqué, elle a néanmoins confirmé que ses camps à Farabougou et à Biriki-Were ont été victimes d'attaques "simultanées" mardi dernier.

Selon des témoins locaux contactés par le média RFI Fulfulde Mandenkan, un villageois à Farabougou aurait également été victime de l'attaque, et plusieurs autres auraient été enlevés.

Le JNIM opère au Mali depuis 2017, principalement dans le nord du pays. Il revendique régulièrement des attaques, notamment contre l'armée malienne, mais a aussi ciblé l'armée française et des représentations diplomatiques au Mali par le passé.