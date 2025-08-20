Zimbabwe : les Etats-Unis suspendent les procédures de VISA

HARARE, 20 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont cessé de traiter la plupart des visas au Zimbabwe jusqu'à nouvel ordre, a annoncé mercredi l'ambassade de ce pays dans la capitale Harare, évoquant des problèmes non précisés avec le gouvernement.

« Nous avons suspendu les services de visa courants à Harare pendant que nous traitons certaines préoccupations avec le gouvernement du Zimbabwe », a déclaré l'ambassade dans un message publié sur X. Elle a précisé que cette mesure ne constituait pas une interdiction de voyager et que les visas actuels resteraient valides.

Le gouvernement de ce pays d'Afrique australe n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La pause a pris effet le 7 août, selon un avis publié sur le site Web du département d'État américain, qui précise qu'elle s'applique à tous les services de visa, à l'exception de la plupart des visas diplomatiques et officiels.

L'administration du président américain Donald Trump a restreint les voyages en provenance d'un certain nombre de pays africains, affirmant qu'elle s'efforçait d'empêcher le dépassement de la durée de validité des visas et leur utilisation abusive.

Le Zimbabwe avait un taux de dépassement de visa de 10,57% en 2023, selon un rapport du ministère américain de la Sécurité intérieure.

À partir de cette semaine, les États-Unis exigeront des demandeurs de visa de la Zambie et du Malawi qu'ils versent des cautions pouvant aller jusqu'à 15 000 dollars pour certains visas de visiteur. L'administration Trump a également mis en pause le traitement des visas au Niger.

Angella Chirombo, une habitante de Harare, a déclaré que son fils de 18 ans avait obtenu une bourse pour passer sa licence à l'université d'État du Michigan et qu'il attendait un entretien pour l'obtention d'un visa lorsque la pause a eu lieu.

"Il était censé être déjà à l'école. J'ai payé tout le reste et j'attendais le visa pour pouvoir acheter des billets", a-t-elle déclaré à Reuters.

Elle a ajouté que d'autres parents envisageaient de réserver des entretiens dans d'autres ambassades américaines en Afrique australe, mais qu'elle n'aurait pas les moyens de payer le voyage.

"Maintenant, ils disent que nous pouvons aller en Zambie et en Namibie. Je n'ai même pas d'argent en ce moment et je ne sais pas où trouver cet argent. Il y a tellement d'étudiants qui ont été touchés".