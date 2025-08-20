Le Japon se positionne pour un partenariat économique durable avec l’Afrique

Le sommet TICAD (Tokyo International Conference on African Development) s’est ouvert mercredi à Yokohama, près de Tokyo, réunissant des dirigeants et représentants de près de 50 pays africains, ainsi que des officiels d’organisations internationales, dont le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Lors de l’inauguration, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a présenté un cadre de coopération économique impliquant gouvernements, industries et experts. Ce plan vise à promouvoir le libre-échange et à connecter la région Indo-Pacifique au continent africain, dans un contexte géopolitique marqué par le recul de l’influence américaine et l’essor de la Chine.

L’initiative baptisée « zone économique Afrique-Océan Indien » a pour objectif d’attirer entreprises et investissements japonais, notamment celles implantées en Inde et au Moyen-Orient, vers l’Afrique. Le Japon espère ainsi stimuler le commerce, soutenir la croissance locale et renforcer sa présence stratégique sur le continent.