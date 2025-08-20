Af. du Sud : l'ex-propriétaire d'une ferme de rhinocéros arrêté pour trafic

Afrique du Sud
John Hume, ancien propriétaire de la plus grande ferme d'élevage de rhinocéros au monde, a été arrêté pour trafic de cornes des ces animaux menacés d’extinction.
Il a été interpellé par la police sud-africaine avec cinq autres personnes dans le cadre d'une « enquête complexe sur le trafic transnational de cornes de rhinocéros » qui a débuté en 2017.
Si le commerce des cornes de rhinocéros est légal en Afrique du Sud pour les citoyens, une interdiction internationale empêche les lois locales d’autoriser leur exportation.
Les enquêteurs ont découvert des allégations de fraude qui impliquent des fonctionnaires ayant délivré des permis pour la vente locale d’environ 964 cornes de rhinocéros qui auraient finalement été expédiées vers des marchés illégaux en Asie du Sud-Est.
La ferme de John Hume a été rachetée par l’ONG African Parks en 2023.
Le site « Platinum Rhino », d'une superficie de 7 800 hectares (19 270 acres), situé dans la province du Nord-Ouest, abrite environ 2 000 animaux, soit 15 % de la population sauvage restante de rhinocéros blancs du Sud dans le monde.
