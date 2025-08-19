Bienvenue sur Africanews

Trump annonce une probable rencontre trilatérale avec Poutine et Zelensky

Le président Donald Trump accueille le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à la Maison Blanche, lundi 18 août 2025, à Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)   -  
By Rédaction Africanews

and AP

Etats-Unis

À Washington, Donald Trump a indiqué qu’il reprendrait contact avec Vladimir Poutine à l’issue de sa réunion avec Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens.

Le président américain a affirmé que cet appel ouvrirait la voie à une rencontre trilatérale avec le président russe et son homologue ukrainien, étape qu’il présente comme déterminante pour tenter de mettre fin à la guerre.

Lors d’une déclaration à la presse après une journée de pourparlers à la Maison-Blanche, Donald Trump s’est félicité d’avoir mené des « discussions importantes » visant à stopper « les tueries et la guerre en Ukraine ». Il a expliqué avoir déjà échangé avec Vladimir Poutine plus tôt dans la journée, avant d’ajouter : « Nous allons appeler le président Poutine juste après cette réunion. Je suis sûr que nous aurons une rencontre solide, peut-être une grande rencontre. Nous essaierons ensuite de mettre au point un cadre trilatéral et de voir si nous pouvons le mener à bien. »

L’annonce d’un possible sommet à trois marque une évolution diplomatique notable, même si les obstacles demeurent considérables.

La question des territoires sous occupation russe, l’avenir des forces armées ukrainiennes et les garanties de sécurité à long terme constituent toujours des lignes rouges difficilement conciliables.

