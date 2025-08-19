Soudan : le général al-Burhan intègre les forces suppléantes à l'armée

Le général soudanais Abel Fatah al-Burhan a pris la décision d’intégrer les forces suppléantes qui combattent à ses côtés, au sein de l’armée régulière.

Cette annonce marque un tournant dans la guerre qui l’oppose aux forces paramilitaires de Soutien rapide depuis avril 2023.

A la tête de l’armée mais aussi du Conseil souverain soudanais, le général al-Burhan souhaite ainsi unifier ses forces.

Entrée en vigueur dimanche 17 aout, cette intégration permettre en effet de maitriser des forces disparates composées du groupe conjoint des mouvements du Darfour qui défendent la ville d’al-Fasher, de la force bouclier d’al-Jazira, de la brigade islamiste al-Baraa et de plusieurs autres forces.

Alors que l’armée soudanaise fêtait son 100ème anniversaire la semaine dernière, ; excluant ainsi la présence des paramilitaires dans un futur pouvoir soudanais.