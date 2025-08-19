Guerre en Ukraine : les USA prêts à soutenir les efforts européens

C'est leur deuxième rencontre dans le bureau ovale cette année : les présidents Volodymyr Zelensky et Donald Trump ainsi que les principaux dirigeants européens se sont entretenus dans le bureau ovale à Washington ce lundi, trois jours après une rencontre bilatérale entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. La réunion visait à relancer les efforts déployés par les États-Unis depuis des mois pour mettre un terme à une guerre qui dure depuis trois ans et demi.

Le chef d’état américain a déclaré que les États-Unis seraient prêts à soutenir les efforts européens pour contrôler tout accord de paix en Ukraine, tandis que son homologue ukrainien a exprimé sa gratitude.

« Nous avons parlé des garanties de sécurité, c'est un sujet clé, pour commencer à mettre fin à la guerre. En d'autres termes, nous avons commencé à parler de ce qui doit être à la fin, c'est-à-dire de la défense, et nous avons commencé à travailler. Il est important que les États-Unis envoient un signal clair, à savoir qu'ils feront partie des pays qui aideront à coordonner et participeront également aux garanties de sécurité pour l'Ukraine. Je pense qu'il s'agit d'un grand pas en avant. Je ne peux pas encore dire comment cela va se passer, (divulguer) tous les détails, mais il est important qu'il y ait une volonté politique et qu'il y ait des décisions politiques », a déclaré Volodymyr Zelensky, président ukrainien.

L'une des questions centrales des pourparlers de paix est de savoir comment empêcher toute nouvelle agression russe à l'avenir.

Bien qu'il ait exprimé son soutien à des garanties de sécurité pour l'Ukraine, Mr Trump a exclu de permettre à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, ce qui étendrait la protection de l'alliance militaire au pays assiégé.

« Nous avons tous une chose en commun, nous voulons la paix. C'est ce qui nous unit. Nous nous sommes mis d'accord sur plusieurs points qui sont importants et qui n'étaient pas aussi clairs, je dois le dire, il y a quelques jours ou quelques semaines. Le premier, et pour moi le plus important, c'est l'engagement des États-Unis à travailler avec nous sur les garanties de sécurité. », a indiqué le président français Emmanuel Macron.

Alors que les Européens cherchent à mettre en place une force qui pourrait soutenir tout accord de paix en Ukraine, M. Trump a laissé entendre que M. Poutine serait prêt à accepter des garanties de sécurité. Son envoyé spécial, Steve Witkoff, a déclaré dimanche que Moscou était prêt à accepter des protections de type OTAN pour l'Ukraine.

« Sur la question des garanties de sécurité, l'accord a été que la coalition des pays volontaires - c'est-à-dire 30 pays qui travaillent déjà ensemble sur les garanties de sécurité - va maintenant travailler avec les Etats-Unis sur la coordination de ces garanties, et nous avons déjà chargé nos équipes d'effectuer le travail détaillé sur ce point. », a expliqué Keir Starmer, Premier ministre britannique.

À l'issue des discussions, M. Trump a appelé le président russe Vladimir Poutine afin de discuter de l'extraordinaire rassemblement des alliés. Le président américain a déclaré qu'il allait maintenant s'efforcer d'organiser une rencontre entre M. Zelensky et M. Poutine.