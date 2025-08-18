Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Tanzanie : le procès de Tundu Lissu ne sera pas retranscrit en direct

Le principal leader de l'opposition tanzanienne, Tundu Lissu, au centre, fait un geste à son arrivée au tribunal de première instance de Kisutu à Dar es Salaam, en Tanzanie.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Tanzanie

Le procès du chef de l’opposition Tundu Lissu ne sera pas retransmis en direct. La décision prise par un tribunal du pays a été vivement critiquée par le concerné. 

Pour le magistrat résident principal, Franco Kiswaga, à l'origine de cette interdiction, l’objectif est de protéger les témoins civils de l'accusation. Il répond ainsi favorablement à la demande du procureur général qui affirme qu’il est nécessaire de dissimuler leur identité.

Tundu Lissu, leader du plus grand parti d'opposition de Tanzanie, est détenu depuis début avril. L’homme de 57 ans est accusé de trahison et de publication de fausses informations. Accusations qu’il réfute également.

En 2020, son parti est arrivé deuxième à l'élection présidentielle, mais a été disqualifié pour les élections présidentielles et parlementaires d'octobre 2025.

En 2017, cet avocat et homme politique a été victime d’une tentative d’assassinat. Il a survécu après avoir été touché par 16 balles. 

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.