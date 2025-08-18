Tanzanie : le procès de Tundu Lissu ne sera pas retranscrit en direct

Tanzanie
Le procès du chef de l’opposition Tundu Lissu ne sera pas retransmis en direct. La décision prise par un tribunal du pays a été vivement critiquée par le concerné.
Pour le magistrat résident principal, Franco Kiswaga, à l'origine de cette interdiction, l’objectif est de protéger les témoins civils de l'accusation. Il répond ainsi favorablement à la demande du procureur général qui affirme qu’il est nécessaire de dissimuler leur identité.
Tundu Lissu, leader du plus grand parti d'opposition de Tanzanie, est détenu depuis début avril. L’homme de 57 ans est accusé de trahison et de publication de fausses informations. Accusations qu’il réfute également.
En 2020, son parti est arrivé deuxième à l'élection présidentielle, mais a été disqualifié pour les élections présidentielles et parlementaires d'octobre 2025.
En 2017, cet avocat et homme politique a été victime d’une tentative d’assassinat. Il a survécu après avoir été touché par 16 balles.
