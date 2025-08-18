Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Royaume-Uni : un supporter de Liverpool interdit de stade de football

Antoine Semenyo, de Bournemouth, à Anfield, Liverpool, Angleterre, le vendredi 15 août 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Racisme

Un homme de 47 ans, désormais persona non grata dans tous les stades de football au Royaume-Uni. L’annonce a été faite lundi par la police. 

Une sanction prononcée après des injures racistes contre Antoine Semenyo, joueur de Bournemouth vendredi lors du match d’ouverture de la saison de Premier League à Liverpool.  

L’allier de 25 ans a remercié ses coéquipiers et les dirigeants de son club pour la gestion de la situation.   

De nombreuses réactions ont déjà enregistrées après cet incident. Le capitaine de Liverpool Virgil Van Dijk a dénoncé une ‘’ honte’’ alors que le club a condamné tout racisme et assure coopérer avec la police.  Le supporter mis en cause a été arrêté avant d’être libéré sous caution. Mais l’enquête reste en cours. 

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.