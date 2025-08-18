Royaume-Uni : un supporter de Liverpool interdit de stade de football

Racisme
Un homme de 47 ans, désormais persona non grata dans tous les stades de football au Royaume-Uni. L’annonce a été faite lundi par la police.
Une sanction prononcée après des injures racistes contre Antoine Semenyo, joueur de Bournemouth vendredi lors du match d’ouverture de la saison de Premier League à Liverpool.
L’allier de 25 ans a remercié ses coéquipiers et les dirigeants de son club pour la gestion de la situation.
De nombreuses réactions ont déjà enregistrées après cet incident. Le capitaine de Liverpool Virgil Van Dijk a dénoncé une ‘’ honte’’ alors que le club a condamné tout racisme et assure coopérer avec la police. Le supporter mis en cause a été arrêté avant d’être libéré sous caution. Mais l’enquête reste en cours.
