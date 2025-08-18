Mali : les militaires confisquent le pouvoir depuis 5 ans

Le 18 août 2020, les militaires donnait un coup d’arrêt au processus démocratique renversant le président Ibrahim Boubacar Keïta. Cinq ans après, ils sont toujours à la tête du pays.

Pas de calendrier électoral à l'horizon pour les retour des civils au pouvoir. Au contraire, le 10 juillet le chef de la transition, le général Assimi Goïta a signé un décret qui lui accorde un mandat illimité de président. Alors qu’en mai, il suspendait les partis politiques jusqu’à nouvel ordre.

A Bamako, les voix dissidentes sont réprimées, signe de la confiscation de l’espace civique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La répression touche aussi les hommes en armes. Accusés de tentative de coup d’Etat présumé, des militaires ont été arrêtés le 15 avril.

Sur le plan régional, le Mali a quitté la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest au profit de l’Organisation des Etats du Sahel.

Une entité à laquelle appartiennent aussi le Burkina Faso et le Niger dirigés aussi par des soldats. Des pays dirigés par des régimes qui ont aussi pour dénominateur commun, l’attachement à la Russie.