Af. du Sud :le gouvernement dénonce le rapport US sur les droits de l'homme

Le ministère sud-africain des relations internationales et de la coopération (DIRCO) a dénoncé le "Rapport sur les droits de l'homme Afrique du Sud 2024" publié par les États-Unis. La DIRCO a qualifié ce document d’inexact et profondément erroné, affirmant qu'il ne reflète pas la réalité de la démocratie constitutionnelle du pays. Le fait que le rapport s'appuie sur des informations contextuelles et des récits discrédités est très préoccupant, a déclaré la DIRCO.

Le rapport de 21 pages, publié mercredi par le gouvernement américain, affirme que "la situation des droits de l'homme en Afrique du Sud s'est considérablement aggravée au cours de l'année", à la suite de l'expropriation de terres appartenant aux Afrikaners et d'"abus à l'encontre des minorités raciales".

« Il s'agit d'une politique de deux poids, deux mesures. J'aimerais commencer par parler de la constitution sud-africaine et de l'institution des droits de l'homme dans son ensemble. Elle répond aux normes internationales et plus encore en incluant également des prédictions en matière de droits économiques et sociaux pour répondre à l'injustice historique, et en essayant de prévoir un avenir équitable pour l'Afrique du Sud. Aux États-Unis, des mouvements tels que "Black Lives Matter" et "Say their Names" sont présents dans la rhétorique populaire, ce qui montre bien qu'au quotidien, il existe une violence institutionnalisée qui cible spécifiquement les personnes de couleur dans le pays. », a expliqué Zimkhita Nene, analyste sud-africain des relations internationales.

Le département a déclaré qu'il était ironique que les États-Unis, un pays qui s'est retiré du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et qui a refusé d'accepter la supervision des mécanismes d'examen multilatéraux, publie des rapports biaisés sur la situation des droits de l'homme dans d'autres pays

Les relations de l'Afrique du Sud avec les États-Unis sont restées tendues depuis que ce pays a déposé une requête introductive d'instance contre Israël devant la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire principal des Nations unies, concernant des violations présumées par Israël de ses obligations au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Convention sur le génocide) à l'égard des Palestiniens de la bande de Gaza.

L'administration du président américain Donald Trump a coupé l'aide à l'Afrique du Sud au motif que les affaires intérieures du pays constituaient une "discrimination raciale" à l'encontre des Blancs, puis a expulsé l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis qui avait tenu des propos critiques à l'égard de Trump.