Famine à Gaza : les populations se nourrissent grâce aux cuisines humanitaires

Des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants se sont rassemblés samedi dans une cuisine caritative de la ville de Gaza pour obtenir du riz cuit pour leurs familles, dans un contexte de grave pénurie alimentaire due à la guerre entre Israël et le Hamas.

Beaucoup de ceux qui attendaient avec des pots en plastique ou en métal ont réussi à obtenir un peu de riz avant de rentrer chez eux, certains ayant dû parcourir une longue distance à pied.

Les habitants de la bande de Gaza comptent principalement sur les cuisines caritatives pour obtenir un pot de lentilles ou de riz. D'autres comptent sur les centres de distribution d'aide qui sont difficiles d'accès.

Selon les travailleurs humanitaires, la faim s'est aggravée au cours des 22 derniers mois de guerre en raison des restrictions imposées à l'aide. Mais les experts en alimentation ont averti ces dernières semaines que "le pire scénario de famine se joue actuellement à Gaza".

Israël a imposé un blocus total sur les denrées alimentaires et autres fournitures pendant 2½ mois à partir du mois de mars. Il a déclaré que son objectif était d'accroître la pression sur le Hamas pour qu'il libère les dizaines d'otages qu'il détient depuis son attaque contre Israël le 7 octobre 2023.

Bien que le flux d'aide ait repris en mai, le montant ne représente qu'une fraction de ce que les organisations humanitaires estiment nécessaire.

L'effondrement de l'ordre public a également rendu presque impossible l'acheminement de la nourriture en toute sécurité. Une grande partie de l'aide qui parvient à être acheminée est thésaurisée ou vendue sur les marchés à des prix exorbitants.

Samedi, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 11 personnes, dont un enfant, étaient mortes de faim et de malnutrition au cours des dernières 24 heures. Ces derniers chiffres portent à 251 le nombre total de morts, dont 108 enfants, dans la bande de Gaza au cours des trois derniers mois.

Les Nations unies alertent sur le fait que les taux de famine et de malnutrition à Gaza sont les plus élevés depuis le début de la guerre. Les Palestiniens boivent de l'eau contaminée et les maladies se propagent, tandis que certains dirigeants israéliens continuent de parler ouvertement de la relocalisation massive de la population de Gaza.

L'ONU et ses partenaires affirment que l'acheminement de l'aide dans ce territoire de plus de 2 millions d'habitants, puis vers les points de distribution, reste très difficile en raison des restrictions israéliennes et de la pression exercée par les foules de Palestiniens affamés.

Le bureau des droits de l'homme de l'ONU indique qu'au moins 1 760 personnes ont été tuées alors qu'elles cherchaient de l'aide entre le 27 mai et mercredi. Il précise que 766 ont été tuées le long des itinéraires des convois d'approvisionnement et 994 à proximité de "sites non militarisés par l'ONU", une référence à la Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par Israël et par les États-Unis, qui est depuis mai le principal distributeur d'aide à Gaza.

L'attaque menée par le Hamas en 2023 a tué environ 1 200 personnes en Israël. L'offensive de représailles d'Israël a tué 61 897 personnes à Gaza, selon le ministère de la santé, qui ne précise pas combien d'entre elles étaient des combattants ou des civils, mais indique qu'environ la moitié d'entre elles étaient des femmes et des enfants.