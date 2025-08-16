États-Unis : Trump prévoit d'accueillir 30 000 sud-africains blancs en 2026

Alors que les États-Unis pourraient recevoir 40 000 réfugiés en 2026, environ 30 000 places seraient réservées aux sud-africains blancs.

En mai dernier 59 d'entre eux foulaient le sol américain. Un autre groupe de 34 personnes est arrivé en août. Ces Afrikaners bénéficient du statut de réfugiés accordé par Donald Trump.

Le président américain estimant que cette minorité est persécutée en Afrique du Sud à majorité noire. Malgré les contestations des autorités sud-africaines.

Outres les sud-africains blancs, les places restantes, environ 10 000, être attribuées aux Ukrainiens, aux Afghans qui ont soutenu le gouvernement américain pendant la crise en Afghanistan et à d'autres nationalités.

Alors que le monde compte 37 millions de réfugiés selon l’ONU, les 40 000 réinstallations prévues par Washington, est loin de satisfaire les attentes. En 2024, le démocrate Joe Biden avait accueilli 100 000 réfugiés. La politique migratoire drastique de Trump est passée par là.