Un incendie ravage la forêt d'Amelay au Maroc

Un vaste incendie ravage actuellement la forêt d’Amelay, située dans la province de Chefchaouen, au nord du Maroc.

De puissantes colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de la région, tandis que les flammes dévorent des hectares de végétation, attisées par des vents violents et des températures caniculaires.

Face à l'ampleur du sinistre, les autorités ont ordonné l’évacuation des habitations les plus proches, par mesure de sécurité. Les habitants ont décrit des scènes de panique et des flammes d'une intensité sans précédent.

Sur le terrain, un important dispositif de lutte contre le feu a été déployé. Des avions bombardiers d’eau de type Canadair enchaînent les largages, tandis que les équipes de la protection civile, de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires tentent de contenir l’incendie au sol. L’intervention conjointe des moyens aériens et terrestres se poursuit, malgré les conditions extrêmes.

Les autorités restent mobilisées pour éviter que l’incendie ne gagne d’autres zones forestières. En attendant, les résidents évacués observent avec inquiétude les colonnes de fumée et le ballet des avions dans le ciel, espérant un retour rapide à la normale.