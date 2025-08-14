Tunisie : la journée des femmes célébrée par un défilé de sefsari

*Pour marquer la Journée nationale de la femme en Tunisie, le 13 août, l'association Turathna, avec le soutien de la Délégation régionale des affaires culturelles de Tunis, a organisé la 10e édition du défilé «Khrajat El Hraïer».*

L’événement met en lumière le sefsari traditionnel tunisien.

Le cortège est parti du Dar El Founoun Slaimania (Centre culturel Slaimania), a traversé les souks de la médina, s'est poursuivi jusqu'à la mosquée historique Ez-Zitouna et s'est terminé au Théâtre municipal, avenue Habib Bourguiba.

« À l'occasion de la Journée nationale de la femme tunisienne, nous avons choisi le vêtement traditionnel tunisien, le Sefsari, pour un événement intitulé « Kharjat LaHraÃ¯r bel Sefsari » (La sortie en Sefsari des femmes libres). Ce choix reflète l'amour des femmes tunisiennes pour le Sefsari et leur héritage, car leurs grands-mères ont autrefois résisté aux épreuves en portant cette tenue traditionnelle. C'est pourquoi Turathna a décidé d'organiser cette dixième édition de la sortie mettant en vedette le Sefsari, en hommage à la force et à l'authenticité des femmes tunisiennes. », a indiqué Mehdi Belhaj, président de l'association Turathna.

Cette initiative culturelle vise à faire revivre et à préserver les vêtements traditionnels tunisiens, tout en soulignant le rôle symbolique et sociétal des femmes tunisiennes.

« Pendant l'ère coloniale, les femmes tunisiennes cachaient des armes sous le Sefsari pour résister. Il est essentiel de préserver cet héritage. Il est également encouragé que chaque femme tunisienne porte des vêtements traditionnels au moins une fois, que ce soit lors de mariages ou d'autres événements importants. » a expliqué une participante.

Le défilé sert également de plateforme intergénérationnelle pour la transmission du patrimoine. L'évenement incarne une tradition annuelle symbolique, démontrant l'engagement de la société civile à protéger le patrimoine matériel et immatériel de la Tunisie.