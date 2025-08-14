Soudan : l'aéroport international de Khartoum bientôt opérationnel

Fermé depuis plus de deux ans, l'aéroport international de Khartoum est encore en cours de reconstruction.

L'armée soudanaise a repris l'aéroport international en mars, et le chef militaire s'est rendu pour la première fois dans la capitale ce jeudi.

Ibrahim Jaber a pu observer l’avancée des travaux, la piste d’atterrissage est achevée mais les terminaux, les halls d'arrivée et les services de base tels que l'électricité et l'eau ont encore besoin d'être réparés.

« Si Dieu le veut, nos avions atterriront bientôt et les Soudanais pourront rentrer chez eux, surtout après une longue absence de leur patrie. Ce sera une bouée de sauvetage qui reliera ceux qui ont été déplacés ou contraints de migrer à ceux qui sont restés au Soudan. Au minimum, les gens pourront revoir leur maison et leur lieu de travail. En tant qu'État, nous pourrons également accueillir ici tous les pays qui ont une représentation chez nous, et le mouvement de l'État se poursuivra. », a déclaré Ibrahim Jaber, membre du Conseil souverain de transition soudanais.

La guerre civile a éclaté en avril 2023 à Khartoum avant de s'étendre à l'ensemble du pays.

Le contrôle militaire de l'aéroport, ainsi que le calme qui règne à Khartoum, pourraient permettre aux organisations humanitaires d'acheminer davantage de fournitures dans le pays, où les combats ont déplacé jusqu'à 12 millions de personnes et poussé beaucoup d'autres au bord de la famine.

« Le budget ici au Soudan est un budget de guerre, mais il y a des priorités. Nous examinons les domaines dans lesquels nous pouvons investir pour fournir des services aux citoyens, et c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi on peut remarquer que tout le travail du comité se concentre sur la préparation des infrastructures de service, qu'il s'agisse des hôpitaux, de l'électricité, de l'eau ou de l'équipement de l'aéroport pour permettre aux avions d'opérer à un niveau raisonnable et d'accueillir des passagers. », a-t-il ajouté.

Cependant, la prise de la capitale ne met pas fin au conflit, car les RSF contrôlent toujours certaines parties de la vaste région occidentale du Darfour, où des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité font l'objet d'enquêtes.

Les combats entre l'armée soudanaise, ses alliés et ses rivaux paramilitaires, les Forces de soutien rapide (RSF), ont fait plus de 40 000 morts.