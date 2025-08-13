Nigeria : près de 600 terroristes tués cette année

Au Nigeria, l'armée de l'air affirme avoir tué 592 terroristes dans l'État de Borno, dans le nord-est du pays, au cours des huit derniers mois.

Les forces nigérianes avaient intensifié les frappes aériennes dans une région en proie à la violence de violence de Boko Haram depuis des années.

Ces résultats dépassent les gains opérationnels enregistrés en 2024, selon le chef d'état-major de l'armée de l'air Hasan Abubakar. L'officier s'exprimait mardi lors d'une visite au gouverneur de l'État de Borno, Babagana Zulum.

Hasan Abubakar a indiqué que ses hommes ont détruit plus de 200 véhicules techniques et 166 centres logistiques dans le cadre d'une vaste offensive contre les terroristes dans le nord-est.

Les combattants de Boko Haram et de Daesh attaquent depuis des années les forces de sécurité et les civils dans le nord-est du Nigeria, provoquant de nombreux déplacements et des milliers de morts.

L'armée de l'air nigériane déclare avoir effectué 798 sorties de combat et plus de 1 500 heures de vol opérationnel dans le cadre de l'opération Hadin Kai, l'opération antiterroriste de l'armée nigériane dans le nord-est du pays.

Cette semaine, l'armée a déclaré avoir tué des dizaines de ravisseurs armés lors d'une opération aérienne et terrestre conjointe à Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, après que plus de 400 d'entre eux ont été vus en train de préparer l'attaque d'un village dans l'État.