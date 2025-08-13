Le président Trump menace la Russie si elle ne met pas fin à la guerre en Ukraine

Le président Donald Trump a déclaré mercredi qu'il y aurait des "conséquences très graves" si le président russe Vladimir Poutine n'acceptait pas de mettre fin à la guerre en Ukraine après le sommet de vendredi.

S’exprimant à l’issue de son appel avec le président ukrainien et les dirigeants européens, il a ajouté que la conversation avait été "très amicale" .

« Cette guerre n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Mais elle est ce qu'elle est, et je suis ici pour la réparer, et je suis ici pour l'arrêter. 6 000 - 7 000 personnes la semaine dernière. 7 213 personnes ont été tuées la semaine dernière, principalement des soldats. Les missiles lancés sur les villes n'aident pas vraiment non plus, mais ce sont surtout des soldats ukrainiens et russes qui ont été tués. Ce ne sont pas des soldats américains, mais vous savez, si nous pouvons sauver beaucoup de vies, ce serait formidable. J'ai fait cinq, j'ai arrêté cinq guerres au cours des six derniers mois. »

M. Trump rencontrera M. Poutine en Alaska vendredi et affirme que ce tête-à-tête aura lieu avant toute discussion avec le président ukrainien, M. Volodymyr Zelenskyy. Les dirigeants européens ont organisé un appel mercredi afin que M. Trump puisse s'entretenir avec M. Zelenskyy. Mais M. Trump n'a pas répondu aux questions qui lui ont été posées par la suite, à savoir s'il avait insisté pour que la rencontre avec M. Poutine ait lieu sans M. Zelenskyy.