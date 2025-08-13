Guerre Russie-Ukraine : "l'Ukraine doit être présente dans les pourparlers"

Alors que le président Ukrainien s’est entretenu avec le président américain et les dirigeants européens, Volodymyr Zelensky a réaffirmé qu’aucun accord ne peut être conclu avec la Russie sans la présence de l’Ukraine.

Cette réunion en visio conférence est intervenue dans le cadre de discussions visant à accroitre la pression sur le président Donald Trump afin qu’il soutienne la position de l’Ukraine lors du sommet avec Vladimir Poutine en Alaska ce vendredi.

« Aujourd'hui, nous avons discuté de notre position commune avec le président des États-Unis d'Amérique. Tout ce qui concerne l'Ukraine doit être discuté exclusivement avec l'Ukraine. Nous devons préparer un format trilatéral pour les discussions. Il doit y avoir un cessez-le-feu - numéro un, il doit y avoir des garanties de sécurité, et elles doivent être renforcées si la Russie n'accepte pas un cessez-le-feu en Alaska. Ce sont des principes efficaces et il est important qu'ils fonctionnent. Bien entendu, le président nous a fait part aujourd'hui de son soutien et de la volonté de l'Amérique d'y participer. », a déclaré Volodymyr Zelenskyy, président ukrainien.

Le président américain Donald Trump a menacé la Russie de « conséquences très graves » si elle ne met pas fin au conflit, le président français Emmanuel Macron a assuré que la volonté américaine est d’obtenir un cessez-le-feu.

« Cela a également été convenu. En principe, la Russie ne peut pas avoir un droit de veto sur la sécurité de l'Ukraine, et les pourparlers de paix doivent être combinés avec une pression appropriée sur la Russie. Les sanctions doivent rester en place et être renforcées si la Russie n'accepte pas un cessez-le-feu. Ce sont des principes efficaces et il est important qu'ils fonctionnent. », a indiqué le président ukrainien.

Les ministères de la défense et des affaires étrangères allemands ont annoncé qu’ils étaient prêts à financer le plan de soutien de l’Ukraine de près de 500 millions de dollars avec d’autres alliés.