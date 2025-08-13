Crise alimentaire au Yémen : l'ONU exige des mesures d'urgence

Les Nations unies ont mis en garde contre une situation nutritionnelle désastreuse pour les enfants au Yémen lors d'une réunion du Conseil de sécurité mardi, le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies appelant la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour mettre fin aux affrontements régionaux et atténuer la crise humanitaire.

Lors de la réunion, Ramesh Rajasingham, directeur de la Division de la coordination du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, a informé le Conseil de sécurité des Nations Unies de la crise alimentaire dévastatrice qui sévit au Yémen, au nom du sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires humanitaires, Tom Fletcher.

La moitié des enfants de moins de 5 ans du pays souffrent de malnutrition aiguë, et près de la moitié souffrent d'un retard de croissance, a déclaré Rajasingham.

Plus de 17 millions de personnes souffrent de la faim, et ce chiffre pourrait dépasser les 18 millions d'ici février prochain, les femmes et les enfants étant les plus touchés par cette catastrophe, a-t-il souligné.

En réponse à cette situation d'urgence, le responsable des Nations Unies chargé du soutien financier direct au Fonds humanitaire pour le Yémen va débloquer 20 millions de dollars américains afin de lutter contre les effets négatifs de l'insécurité alimentaire.

Il a également réaffirmé qu'une solution politique restait la seule voie viable et concrète vers un avenir plus sûr et plus prospère pour tous les Yéménites.

S'exprimant également lors de la réunion, le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations unies, Geng Shuang, a souligné l'importance d'un règlement politique de la question yéménite, ainsi que de la paix et de la stabilité dans la région de la mer Rouge.

Actuellement, l'impasse politique persiste au Yémen, avec une situation sécuritaire fragile et une grave crise humanitaire, a déclaré le responsable chinois.

« Le Yémen traverse l'une des crises alimentaires les plus graves au monde, avec près de la moitié de sa population sous-alimentée et environ 4,8 millions de personnes déplacées. Les femmes, les enfants et les autres groupes vulnérables se trouvent dans des situations particulièrement difficiles. La communauté internationale devrait intensifier l'aide humanitaire au Yémen afin de soutenir son développement économique, d'améliorer les moyens de subsistance et d'aider sa population à surmonter la crise », a déclaré M. Geng.

Notant que les forces israéliennes et houthistes se livrent à des attaques réciproques, maintenant ainsi des tensions élevées en mer Rouge, M. Geng a déclaré que la Chine appelait les deux parties au conflit yéménite à renouer le dialogue et à travailler ensemble avec la plus grande sincérité pour résoudre leurs divergences, parvenir à un consensus maximal en vue d'une réconciliation et faire tout leur possible pour rétablir la paix.

La situation au Yémen et en mer Rouge est étroitement liée à la situation générale au Moyen-Orient. La communauté internationale devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au plus vite au conflit à Gaza, atténuer la crise humanitaire et contribuer à apaiser les tensions dans toute la région, a-t-il ajouté.