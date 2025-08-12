Soudan : plus de 40 déplacés tués à El Fasher

Soudan
Les forces de soutien rapide ont pris d'assaut lundi le camp d'Abu Shouk dans la capitale du Darfour-nord.
Selon le groupe Emergency Response Rooms, les FSR ont ouvert le feu sur des civils, après avoir attaqué la ville, endommageant des infrastructures essentielles comme des sources d'eau et des centres de santé.
Au moins une quarantaine de personnes sont mortes et 19 autres blessées, de violents combats opposant l'armée soudanaise aux paramilitaires avaient éclaté dans la ville.
El Fasher est la dernière grande ville de la vaste région du Darfour encore tenue par l'armée. Les paramilitaires contrôlent à présent la quasi-totalité du Darfour et certaines zones du sud du Soudan, tandis que l’armée tient le nord, l’est et le centre du pays. Ces affrontements ont exacerbé la grave crise humanitaire qui mine le Soudan. À ce jour, nourriture et médicaments manquent cruellement, les Soudanais fuyant l'instabilité ont trouvé dans les pays voisins.
L’année dernière, la famine a été déclarée dans trois camps autour d’El-Fasher, dont celui d’Abou Chouk.
