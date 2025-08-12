Le Conseil de sécurité de l’ONU alerte sur la recrudescence des attaques en mer

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu un débat public de haut niveau consacré à la « Sécurité maritime et au maintien de la paix dans les eaux internationales ».

Cette séance, qui s’inscrit comme un moment fort de la présidence panaméenne du Conseil en ce mois d’août, a été présidée par M. José Raúl Mulino, Président du Panama.

Parmi les intervenants de premier plan, le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI), M. Arsenio Domínguez, a souligné l’importance cruciale de la sûreté et de la sécurité dans le secteur maritime. Il a rappelé que ces éléments sont fondamentaux non seulement pour la stabilité économique mondiale mais aussi pour un développement maritime durable et la protection des moyens de subsistance dépendant de la mer.

Dans son intervention, M. Domínguez a démontré la persistance des menaces qui pèsent sur la navigation. « Rien qu’en 2024, près de 150 incidents de piraterie et de vols à main armée ont été signalés », a-t-il indiqué, témoignant ainsi de la gravité et de la récurrence de ces actes illicites.

De son côté, le Secrétaire général d’INTERPOL, M. Valdecy Urquiza, a déploré l’ampleur croissante des menaces traditionnelles telles que la piraterie, tout en alertant sur les nouvelles formes de criminalité maritime. Il a notamment évoqué la menace des cybercriminels qui exploitent l’intelligence artificielle comme un nouvel outil offensif visant les infrastructures portuaires.

« Les menaces maritimes classiques restent profondément enracinées, avec une recrudescence notable dans certaines régions », a affirmé M. Urquiza. Il a cité l’Asie du Sud-Est, où une forte augmentation des attaques a été observée, ainsi que des zones stratégiques telles que le golfe de Guinée, le détroit de Singapour, la mer Rouge et les côtes somaliennes. Ces actes criminels continuent de mettre en danger des vies humaines et de perturber des corridors maritimes essentiels, avec des répercussions majeures sur la stabilité régionale et les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Par ailleurs, cette réunion a été marquée par une tension palpable entre la Chine et les États-Unis concernant le contrôle et l’influence sur le canal de Panama. Washington a dénoncé l’ingérence croissante de Pékin dans cette zone stratégique, tandis que la délégation chinoise a réaffirmé son attachement à la neutralité.