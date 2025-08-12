Au Maroc, le « musée national des Bijoux » préserve l'héritage et l'artisanat

Logé au nord-est de la ville de Rabat, le musée des Oudayas rebaptisé en 2006 « musée national des Bijoux », est une institution culturelle dédiée à la promotion de la diversité et la richesse du patrimoine marocain.

C'est un univers fait d'or, de pierres précieuses et de savoir-faire ancien : au travers d’expositions issues de l’orfèvrerie marocaine et de bijouterie traditionnelle allant de la préhistoire à l'époque contemporaine, le Musée national des Bijoux au Maroc ouvre aux visiteurs une porte sur le passé et le présent de l'art de l'orfèvrerie marocaine.

Un plaisir visuel pour les visiteurs : "C'est vraiment magnifique, cela reflète le patrimoine et la riche histoire du Maroc. Il est important pour nous de connaître nos traditions et celles de nos ancêtres. C'est pourquoi j'ai emmené ma fille avec moi au musée, afin qu'elle puisse elle aussi découvrir les trésors culturels et l'héritage artistique que nos ancêtres ont laissé derrière eux."

Pour d'autres, c’est une source d’inspiration: "Avant, je travaillais dans le département de couture et du modélisme pour les vêtements. Maintenant, je travaille dans une entreprise où nous nous concentrons sur les modèles modernes, mais on m'a dit qu'il y avait ici un musée consacré aux vêtements marocains traditionnels. Je suis venue le visiter, apprendre et comprendre l'histoire de mon pays et de ses vêtements traditionnels."

Le musée ne met pas seulement en valeur le savoir-faire artistique et les techniques complexes utilisées par les artisans marocains, mais explore également la signification culturelle et sociale des bijoux dans les traditions marocaines, en particulier lors des mariages, des événements religieux et des célébrations.

Le musée, qui a été rouvert aux visiteurs en janvier 2024, après deux ans de rénovations, présente une vaste collection provenant de diverses régions du pays, notamment des pièces d'argent amazigh, des bijoux urbains luxueux et des créations sahariennes symboliques.