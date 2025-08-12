Au Mali, début de la restitution des manuscrits de Tombouctou

Un camion de l'armée malienne rempli de caisses contenant des manuscrits entre dans la cour de l'Institut des hautes études et recherches islamiques Ahmed Baba à Tombouctou.

Le gouvernement militaire malien a commencé lundi à restituer les manuscrits anciens de Tombouctou, qui avaient été emportés hors de la légendaire ville du nord lorsqu'elle a été occupée par des militants liés à Al-Qaida, il y a plus de dix ans.

Les radicaux islamiques ont détruit plus de 4 000 manuscrits anciens après s'être emparés de Tombouctou en 2012, selon les conclusions d'une mission d'experts des Nations unies.

Ils ont également détruit neuf mausolées et la porte d'une mosquée - tous les bâtiments, sauf un, figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Diahara Touré, maire adjoint de Tombouctou, a déclaré que les documents anciens étaient importants pour la population locale, car ils "reflètent notre civilisation et notre patrimoine spirituel et intellectuel".

Le premier lot de manuscrits a été apporté à Tombouctou par avion depuis la capitale Bamako, ont déclaré les autorités, ajoutant que le retour était nécessaire pour les protéger des menaces de l'humidité de Bamako.

La majorité des documents datant du XIIIe siècle - plus de 27 000 - ont été sauvés grâce au dévouement des gardiens maliens de la bibliothèque de Tombouctou, qui les ont transportés hors de la ville occupée dans des sacs de riz, sur des charrettes tirées par des ânes, à moto, en bateau et dans des véhicules à quatre roues motrices.

La cargaison comprenait plus de 200 caisses et pesait environ 5,5 tonnes.

Le reste sera expédié plus tard, ont indiqué les autorités.

Située à environ 706 kilomètres de Bamako, Tombouctou se trouve à la lisière du désert du Sahara et bénéficie d'un climat sec.

Depuis des années, les autorités municipales et religieuses locales demandent la restitution des manuscrits.

En février, le gouvernement militaire s'est engagé à restituer les manuscrits, selon Bouréma Kansaye, ministre malien de l'enseignement supérieur.

Il les a décrits comme "un héritage qui témoigne de la grandeur intellectuelle et du carrefour des civilisations" de la ville de Tombouctou, "un pont entre le passé et l'avenir".

Les manuscrits, que l'UNESCO a classés au patrimoine culturel mondial, couvrent une myriade de sujets, allant de la théologie et de la jurisprudence islamiques à l'astronomie, la médecine, les mathématiques, l'histoire et la géographie.

Ils témoignent du riche patrimoine culturel des empires du Mali et du Songhaï en Afrique de l'Ouest.

Le Mali, tout comme le Burkina Faso et le Niger voisins, lutte depuis plus d'une décennie contre une insurrection menée par des groupes armés, dont certains sont alliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.

À la suite de deux coups d'État militaires, la junte au pouvoir a expulsé les soldats occidentaux et s'est tournée vers la Russie pour obtenir une assistance en matière de sécurité.

Pourtant, 13 ans après l'occupation de Tombouctou, la situation sécuritaire au Mali reste précaire et les analystes affirment qu'elle s'est aggravée ces derniers mois.

Bien que la ville soit de nouveau sous le contrôle du gouvernement, les militants continuent d'attaquer ses environs, y compris le mois dernier.