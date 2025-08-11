Un mort dans un séisme d'une magnitude de 6,1 en Turquie

Dimanche 10 août, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a fait un mort et près d’une trentaine de blessés dans la province de Balikesir, dans le nord-ouest de la Turquie.

Le séisme qui est survenu à 19h53, heure locale, a provoqué l'effondrement d'une douzaine de bâtiments, selon un responsable.

Pour les habitants, un séisme d'une telle intensité n'avait jamais était ressenti à Balikesir auparavant :

"Nous l'avons ressenti très fortement. C'était comme une magnitude 7. Nous n'avions jamais ressenti un tel tremblement de terre à Balikesir. Je veux dire que c'était très violent. Tout le monde est dehors en ce moment et nous avons peur. J'espère que cela ne se reproduira pas".

Plusieurs maisons, dont le minaret d'une mosquée, se sont effondrées dans le village voisin de Golcuk, a déclaré le maire de Sindirgi, Serkan Sak.

Ce séisme, dont l'épicentre se situe dans la ville de Sindirgi, a provoqué des secousses jusqu’à 200 kilomètres au nord d'Istanbul, une ville de plus de 16 millions d'habitants.