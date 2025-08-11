Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Un mort dans un séisme d'une magnitude de 6,1 en Turquie

Des personnes déblayent les décombres d'un bâtiment effondré à la suite d'un tremblement de terre à Sindirgi, dans le nord-ouest de la Turquie, le dimanche 10 août 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Turquie

Dimanche 10 août, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a fait un mort et près d’une trentaine de blessés dans la province de Balikesir, dans le nord-ouest de la Turquie. 

Le séisme qui est survenu à 19h53, heure locale, a provoqué l'effondrement d'une douzaine de bâtiments, selon un responsable.  

Pour les habitants, un séisme d'une telle intensité n'avait jamais était ressenti à Balikesir auparavant : 

"Nous l'avons ressenti très fortement. C'était comme une magnitude 7.  Nous n'avions jamais ressenti un tel tremblement de terre à Balikesir. Je veux dire que c'était très violent. Tout le monde est dehors en ce moment et nous avons peur. J'espère que cela ne se reproduira pas". 

Plusieurs maisons, dont le minaret d'une mosquée, se sont effondrées dans le village voisin de Golcuk, a déclaré le maire de Sindirgi, Serkan Sak. 

Ce séisme, dont l'épicentre se situe dans la ville de Sindirgi, a provoqué des secousses jusqu’à 200 kilomètres au nord d'Istanbul, une ville de plus de 16 millions d'habitants.  

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.