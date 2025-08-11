Ukraine : Trump espère parvenir à un accord de paix avec Poutine

Alors qu’il doit rencontrer Vladimir Poutine en Alaska vendredi, Donald Trump a joué lundi la carte de la prudence face aux journalistes à la Maison Blanche.

Le président américain attend les premières minutes de l’échange avec son homologue russe pour savoir si un accord pouvait être conclu pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

‘’ Je m'attends à avoir une réunion avec Poutine qui, je pense, sera positive, mais ça pourrait aussi mal se passer. Et je suis ici pour une seule raison. Pour mettre fin à une guerre que quelqu'un d'autre a déclenchée et qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et si je peux y mettre fin, tant mieux. C'est une guerre complexe. Il y a beaucoup, beaucoup de rancœur, beaucoup de rancœur. Mais Zelensky est là depuis trois ans et demi. Donc, si vous les mettez dans une pièce. Maintenant, je vais vous dire ceci. En fin de compte, je vais les mettre tous les deux dans la pièce. Je serai là ou pas. Et je pense que ça ira. ‘’ , a déclaré le président américain.

L’issue de la rencontre pourrait aussi permettre la normalisation des relations commerciales entre Moscou et Washington. Donald Trump a déjà brandi la menace de sanctions contre la Russie.