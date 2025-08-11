RDC - Goma : les déplacés internes retournent chez eux

En République démocratique du Congo, plus de trois millions de déplacés interne regagnent leur domicile dans l’Est du pays. Un retour favorisé par une relative accalmie dans la guerre civile, mais aussi la fermeture de camps de déplacés à Goma, selon le dernier rapport de l’Organisation des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha) qui l’affirme.

Au Portugal, 38 migrants marocains ont été renvoyés chez eux par le tribunal de Silves dans l’Algarve. Ce sont 25 hommes, six femmes et sept enfants qui avaient été secourus en mer méditerranée vendredi, suite à l’échouement de leur embarcation de fortune.

Les très rares cliniques de santé mentale au Soudan du Sud sont menacées de fermeture. La situation est préoccupante dans l'État d'Équatoria occidental en proie à la guerre civile. Les agences humanitaires rapportent un manque d’équipement dans certains établissements.

Au Mali, une quarantaine de militaires dont deux généraux, ont été interpellés à Bamako pour tentative de Coup d'Etat. Parmi ces gradés arrêtés, se trouvent Nema Sagara, général de brigade de l'armée de l'air, l'une des rares femmes de haut rang dans l'armée malienne, mais aussi le général Abass Dembélé, ancien gouverneur de la région centrale de Mopti, très populaire dans les rangs de l'armée.

Agenda

Du 12 au 24 août

31e édition de l’Afrobasket masculin. L’évènement tient en Angola. Ce Championnat d'Afrique réunira les 16 meilleures nations du continent.

15 août, le Ghana procédera aux obsèques des victimes du crash d’hélicoptère qui a fait huit morts, dont des officiels, des militaires, des civils ou encore des fonctionnaires. C’était le 6 août dernier dans la région d’Ashanti.

Le 17 août, le Madagascar reçoit le 45e Sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe – SADC. Il s’agit de la réunion ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale et elle aura lieu au tout nouveau Centre de conférence Ivato à Antananarivo.

Pour plus d’information, restez sur Africanews et Africanews.com.