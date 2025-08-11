Le pape Léon XIV appelle à la solidarité internationale face à la crise haïtienne

Dimanche, le pape Léon XIV a exprimé sa vive inquiétude face à la crise haïtienne, marquée par des meurtres, enlèvements, trafics d’êtres humains et exils forcés.

Il a exhorté à la libération immédiate des otages et sollicité un soutien concret de la communauté internationale pour rétablir des conditions de paix durables dans le pays .

« La situation du peuple haïtien devient chaque jour plus désespérée », a déploré le pape Léon XIV devant les fidèles rassemblés place Saint-Pierre pour la prière de l’Angélus. Il a dénoncé « les meurtres, les violences de toutes sortes, la traite d’êtres humains, les exils forcés et les enlèvements », évoquant notamment l'enlèvement, le 3 août dernier, de neuf personnes dans un orphelinat près de Port-au-Prince, parmi lesquelles une missionnaire irlandaise et un enfant handicapé de trois ans.

En Haïti, la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer. Samedi, le gouvernement a proclamé un état d’urgence de trois mois dans la région centrale du pays, vaste plaine agricole considérée comme le grenier à riz national. Cette zone, déjà affaiblie par des années d’instabilité, est aujourd’hui la cible d’attaques répétées de gangs armés qui tuent des agriculteurs, les chassent de leurs terres et rasent des villages entiers. Selon les Nations unies, plus de 239 000 personnes ont été déplacées dans cette région au cours des dernières années, conséquence directe de la terreur exercée par ces groupes criminels.