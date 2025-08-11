L'Allemagne bloque l'arrivée des réfugiés admis à la '' réinstallation''

L'Allemagne a mis fin à sa participation au programme des Nations unies visant à réinstaller les réfugiés, depuis l’arrivée du parti du centre-droit au pouvoir.

Chaste Zamukunda réfugiée originaire de la RDC regarde une vidéo prise à l'embarquement de son vol pour quitter un camp de réfugiés au Kenya.

Elle a fui la guerre dans son pays et a été réinstallée en Allemagne. Chaste ne foulera pas le sol allemand, la faute au changement de régime à Berlin. Elle ne cache pas sa déception.

'' Nous avions l'impression d'avoir été sauvés. Nous sommes allés à Nairobi et avons été hébergés dans un endroit agréable. Nous mangions bien, nous dormions bien. Puis la mauvaise nouvelle est tombée : l'Allemagne nous a rejetés, nous ne partirons pas.'', raconte Chaste Zamukunda.

Denis Kumer, réfugié Sud-Soudanais faisait aussi partie du voyage. Il a finalement regagné le plus grand camp de réfugiés du Kenya. Un échec après des années d’attentes et de démarches administratives laborieuses.

'' Ils nous ont dit qu'il y avait des élections en Allemagne, que nous allions interrompre notre voyage. En fait, ce n'était pas une bonne journée pour nous tous. Tout le monde était malade. Les personnes souffrant d'hypertension ont vu leur tension monter en flèche. Même la nourriture a été laissée de côté. Personne ne pouvait manger.'', raconte-t-il.

Selon le HCR, 183 réfugiés ont été rapatriés par avion de Nairobi vers les camps en avril. L'Allemagne avait initialement promis d'accueillir 13 000 réfugiés au cours des années 2024 et 2025.

'' Nous sommes en fait confrontés à de nombreuses personnes qui ont des autorisations légales pour se rendre en Allemagne, et le nouveau gouvernement allemand a non seulement fermé les yeux sur leur situation individuelle, mais il ferme également les yeux sur la loi.'', explique Mathias Lehnert, avocat spécialisé en droit de l'immigration.

Les réfugiés rêvaient d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Nombreux gardent encore espoir. Les valises sont toujours prêtes.