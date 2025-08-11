Bienvenue sur Africanews

La Chine présente de nouveaux robots humanoïdes et quadrupèdes

Un robot humanoïde soulève une boîte lors de la première journée de la Conférence mondiale sur les robots 2025 à Pékin, en Chine, le vendredi 8 août 2025.   -  
AP Photo
By Rédaction Africanews

Robotique

La Chine a présenté ses innovations en matière de robots et de produits électroniques lors d'un Salon à Pékin.

Un combat de boxe en Chine devant un public conquis. Sur le ring, des robots. Une réalité présentée lors de la World Robot Conference (WRC) à Pékin. Les boxeurs mécaniques frappent et se défendent comme des humains, se relevant même après avoir été mis KO. 

'' Les robots que vous voyez ici disposent de 29 degrés de liberté (DOF). Ils exécutent des mouvements fluides, notamment des coups de poing à gauche et à droite, des coups de pied précis, et peuvent même réaliser des enchaînements. Ce modèle est désormais produit en série. La démonstration d'aujourd'hui met en avant ses performances exceptionnelles en matière de mobilité. Ce n'est que lorsque les robots disposeront de capacités de mobilité véritablement robustes qu'ils pourront véritablement entrer dans tous les foyers et servir efficacement les gens. Au-delà du divertissement, ils peuvent être utilisés dans des applications industrielles telles que les tâches de patrouille et d'inspection. '', a déclaré Chu Yang, responsable martketing UNITREE ROBOTICS.

Ici les robots sont sur un terrain de football. Unitree Robotics basé à Hangzhou, dans l'est de la Chine, a présenté ses derniers modèles de robots humanoïdes et quadrupèdes. 

'' C'est incroyable. J'ai vu de nouvelles innovations et technologies. Je suis venu pour découvrir de nouvelles innovations. J'aimerais m'associer à de nombreuses entreprises chinoises pour les introduire au Nigeria et en Afrique, afin que nous puissions avoir de beaux salons comme celui-ci.'', raconte TIM, entrepreneur nigérian.

Les robots sont capables non seulement de courir, de danser et de jouer au football, mais aussi de trier des pièces sur une chaîne de montage. 

