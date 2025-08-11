Gaza : funérailles des journalistes tués par une attaque israélienne

Vague d'indignation après la mort de six journalistes de la chaîne qatarie Al Jazeera à Gaza enterrés ce lundi.

Parmi les victimes, Anas al-Sharif, l'un des plus célèbres reporters sur le théâtre des combats qu'Israël accuse d'être un terroriste. Des accusations sans preuves rétorque Reporters sans frontières, qui affirme que l'Etat hébreu reproduit un procédé connu et déjà éprouvé contre des journalistes d'Al-Jazeera.

Les autres victimes sont Mohammed Qreiqeh qu'on peut apercevoir sur ces images, et des cameramen Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal Moamen Aliwa et un pigiste Mohammed Al-Khadi, tous tués par une balle israélienne devant l'hôpital al-Chifa. Depuis le 7 octobre, date du début des hostilités, près de 200 journalistes ont été tués.

Dans un post sur X, le haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a condamné cette attaque et accuse Israël d'avoir visé la tente où se trouvaient ces journalistes, ce qui constitue une grave violation du droit humanitaire international.