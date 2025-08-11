Bienvenue sur Africanews

Éthiopie : crédit de 500 millions de dollars de la BAD pour un projet aérien

Lundi 11 février 2019 : un Boeing 737-800 d'Ethiopian Airlines stationné à l'aéroport international de Bole à Addis-Abeba, en Éthiopie.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Aéroport

La Banque Africaine de développement sort le chèque pour soutenir un méga-projet aérien de l’Ethiopie.

L’institution financière africaine a accordé un crédit de 500 millions de dollars au projet de l'aéroport international de Bishoftu, à 40 km au sud d'Addis-Abeba. L’accord de financement a été signé lundi entre les responsables d’Ethiopian Airlines et le ceux de la BAD.   

Début des travaux fin 2025 pour un coût de 8 milliards de dollars.  Le pays attend d’autres créanciers, en sus de la banque africaine de développement. Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne nationale va débourser 2 milliards de dollars. 

L’aéroport international de Bishoftu aura une capacité initiale de 60 millions de passagers par an. A terme, elle passera à 110 millions. Figurant parmi les plus important du continent. Pour les autorités éthiopiennes, l’infrastructure doit booster le tourisme local.  

