Les Ukrainiens inquiets face aux rumeurs d’échange territorial avec la Russie

Alors que des discussions autour d’un possible échange de territoires entre Kiev et Moscou suscitent une vive polémique, les Ukrainiens expriment une profonde inquiétude.

Entre refus catégorique des concessions territoriales et appel à un cessez-le-feu, la population et le président Volodymyr Zelenskyy se mobilisent pour préserver l’intégrité du pays.

À l’approche d’un sommet diplomatique majeur réunissant le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, des rumeurs circulent sur la possibilité d’un échange de territoires entre l’Ukraine et la Russie. Ces spéculations, bien que non officielles, attisent la colère et la peur en Ukraine, où la population suit avec attention ces discussions qui pourraient changer durablement le visage du pays.

Sviatlana Dobrynska, mère d’un soldat tombé au combat, illustre ce dilemme partagé par beaucoup. « Pour l’instant, nous n’avons pas la possibilité de lancer une offensive pour reconquérir nos territoires. C’est ainsi que je le perçois. Mais, pour éviter que des gens se fassent tuer, nous pourrions tout simplement suspendre les opérations militaires, signer une sorte d’accord, tout en refusant de céder nos territoires à la Russie », explique-t-elle. Pour elle, un cessez-le-feu serait un moindre mal, mais jamais au prix d’une concession territoriale.

Ihor Usatenko, retraité, ajoute une autre dimension au débat : « Bien sûr, à condition que des compensations pour les pertes soient accordées, ainsi que, possiblement, certaines réparations. Sinon, si nous abandonnons tout sans contrepartie, comment pourrions-nous nous arrêter là ? Ce ne serait peut-être pas une capitulation, mais ce serait une défaite. »

De son côté, le président Zelenskyy a fermement rejeté toute idée de partition du territoire ukrainien. « Nous ne permettrons pas cette seconde tentative de partition de l’Ukraine. Connaissant la Russie, là où il y a une deuxième tentative, il y en aura une troisième », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d’une paix digne, fondée sur une architecture de sécurité claire et fiable. Selon lui, le pays doit tenir bon face aux pressions et peut compter sur ses partenaires internationaux pour l’aider à atteindre cet objectif.

L’absence du président Zelenskyy à la prochaine rencontre entre Trump et Poutine renforce encore le sentiment d’exclusion et d’incertitude à Kiev. Alors que le pays reste suspendu à ses soutiens internationaux, les Ukrainiens, meurtris par la guerre, continuent de réclamer la défense de leur intégrité territoriale, tout en aspirant à la fin des combats pour préserver des vies.