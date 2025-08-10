Des milliers d’Israéliens ont défilé à Tel Aviv, pour la paix à Gaza

Des dizaines de milliers de citoyens ont défilé dans les rues de Tel aviv, pour réclamer la cessation immédiate des hostilités dans la bande de Gaza et dénoncer le plan israélien visant à conquérir l'enclave palestinienne.

Cette manifestation, l’une des plus importantes depuis le déclenchement des affrontements, traduit une inquiétude grandissante au sein même de la société israélienne face à l’aggravation d’une crise humanitaire déjà dramatique.

Parmi les manifestants, Tal Nahum a exprimé son profond désaccord avec la politique actuelle du gouvernement : « Nous ne sommes pas d’accord avec toutes les décisions prises par notre gouvernement. D’autre part, nous blâmons notre gouvernement pour toutes les catastrophes survenues en octobre 2023. » Ces paroles reflètent un sentiment partagé par de nombreux Israéliens, divisés quant à la stratégie adoptée par l’exécutif dirigé par Benjamin Netanyahu.

Israël avait en effet annoncé, ce vendredi, son intention de lancer une opération terrestre majeure pour prendre le contrôle de la ville de Gaza. Ce virage stratégique, soutenu par l’aile dure de la droite israélienne, s’inscrit dans une politique d’occupation et d’annexion progressive des territoires palestiniens, malgré les vives critiques de la communauté internationale. Or, cette offensive risque d’exacerber une situation humanitaire déjà extrêmement préoccupante.

Depuis près de deux ans, ce conflit n’a cessé de faire des victimes, tant du côté israélien que palestinien. L’inquiétude grandit également autour du sort des otages détenus par le Hamas, tandis que les civils palestiniens de Gaza subissent les conséquences dramatiques du blocus, avec des pénuries alimentaires et une explosion des maladies. Selon les autorités palestiniennes, la guerre a déjà fait 61 369 morts, dont une majorité écrasante de civils.