Côte d’Ivoire : une marche pour protester contre la candidature d'Alassane Ouattara

Ce samedi 9 Août, plusieurs milliers d’Ivoiriens se sont réunis pacifiquement dans les rues d’Abidjan pour exprimer leur opposition à la candidature à un quatrième mandat du président sortant, Alassane Ouattara.

Les manifestants réclament également la réinscription des principaux leaders de l’opposition sur les listes électorales en vue de la présidentielle prévue le 25 octobre prochain.

Depuis 2011 à la tête du pays, Alassane Ouattara brigue un nouveau mandat, validé par le Conseil constitutionnel qui considère que la Constitution de 2016 a réinitialisé le compteur des mandats présidentiels. Cette interprétation est vivement contestée par l’opposition, qui dénonce un coup de force.

La commission électorale a récemment rejeté la candidature de figures emblématiques telles que l’ancien président Laurent Gbagbo, condamné pénalement, ou encore Tidjane Thiam, ancien directeur général du Crédit Suisse, disqualifié en raison de sa double nationalité. Ces exclusions nourrissent le mécontentement général.

Sagesse Divine, activiste, résume la demande des manifestants : « Nous ne voulons pas d’un quatrième mandat. Nous demandons la révision des listes électorales, l’inscription de tous les candidats et des élections pacifiques. »

Armand Godo, du parti Agissons Ensemble, insiste sur la nécessité d’une réforme électorale : « Nous exigeons la révision de la liste électorale, la réintégration des leaders politiques et une réforme de la Commission électorale pour garantir des élections équitables en 2025. »

Raimond Sésségnon, activiste, appelle au dialogue et à la paix : « Ouattara, il faut que tu viennes pour qu’on parle. Soro doit revenir, Gbagbo est là, Thiam est là, Blé Goudé aussi — il faut que tout le monde discute pour avancer. Évitons les effusions de sang. »

Cette mobilisation pacifique marque une étape cruciale dans la contestation de ce scrutin, qui s’annonce déjà sous haute tension.