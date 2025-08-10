Achraf Hakimi, latéral d’exception, entre dans la course au Ballon d’Or

Dans la course au Ballon d’Or 2025, Achraf Hakimi s’impose désormais comme un prétendant incontournable.

Le latéral droit du Paris Saint-Germain, âgé de 26 ans, a livré une saison remarquable, ponctuée par des statistiques rares pour un défenseur : 11 buts inscrits et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Ces chiffres traduisent une influence offensive exceptionnelle, qui complète une assise défensive solide.

Plus encore, Hakimi s’est illustré lors des phases décisives de la Ligue des champions, marquant en quarts de finale contre Aston Villa, en demi-finale face à Arsenal, puis en finale contre l’Inter Milan. Ces réalisations, cruciales dans le parcours victorieux du PSG, témoignent de sa capacité à se montrer déterminant dans les grands rendez-vous.

Au-delà des chiffres, ce joueur formé au Real Madrid incarne parfaitement le latéral moderne, un profil hybride où se mêlent polyvalence tactique, endurance et créativité. Sa faculté à combiner défense et attaque bouleverse les standards traditionnels du poste et ouvre un nouveau débat sur la reconnaissance des joueurs défensifs dans les récompenses individuelles.

Sur la scène internationale, Hakimi confirme son rayonnement mondial avec des prestations majeures sous les couleurs du Maroc, renforçant sa stature et sa crédibilité auprès des observateurs.

Le Paris Saint-Germain, qui compte neuf joueurs dans la liste des nominés au Ballon d’Or, est l’équipe la mieux représentée cette année. Si cette surreprésentation témoigne de la richesse du club, elle pourrait également disperser les suffrages, rendant la compétition interne particulièrement intense. Parmi les favoris, Ousmane Dembélé se détache, mais la confiance affichée par Hakimi laisse entrevoir une bataille serrée.

Cette candidature marque une possible évolution majeure dans le paysage du football contemporain, offrant à un défenseur moderne une reconnaissance à la hauteur de son influence sur le jeu.

Achraf Hakimi, par son talent et sa régularité, pourrait bien bouleverser la hiérarchie établie et s’inscrire durablement parmi les élites mondiales.