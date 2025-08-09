Le Soudan et le Tchad sous la menace du Choléra

L'ONU a averti vendredi qu'une épidémie de choléra menaçait la vie des réfugiés de la région soudanaise du Darfour, alors que les ressources de base sont insuffisantes.

Dans le camp d'Iridimi au Tchad, de nombreux réfugiés n'ont pas accès à des installations sanitaires et à de l'eau propre, ce qui les expose à un risque élevé de contracter le choléra.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que cette maladie d'origine hydrique est une infection très contagieuse à développement rapide qui provoque des diarrhées et entraîne une déshydratation sévère, voire la mort en quelques heures si elle n'est pas traitée.

La maladie se transmet par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés.

Selon le Dr Ilham Nour, responsable principal des urgences à l'OMS, plus de 100 000 cas ont été enregistrés depuis juillet 2024.

Cette épidémie est la dernière crise en date pour le Soudan, qui a été plongé dans la guerre il y a plus de deux ans, lorsque les tensions entre l'armée soudanaise et son groupe paramilitaire rival, les Forces de soutien rapide (RSF), ont explosé avec des batailles de rue à Khartoum qui se sont rapidement propagées dans tout le pays.

Dossou Patrice Ahouansou, coordinateur principal du HCR pour l'est du Tchad, a déclaré que 230 000 réfugiés pourraient être menacés si une "action urgente" n'était pas entreprise.

Il a ajouté que 264 cas ont été enregistrés dans le camp, ainsi que 12 décès.

"En conséquence, le HCR a suspendu la relocalisation des réfugiés depuis les points frontaliers afin de prévenir de nouveaux cas.

Au moins 20 000 personnes auraient été tuées depuis que la guerre a éclaté, bien que le nombre soit probablement beaucoup plus élevé, et plus de 14 millions de personnes ont été déplacées et forcées de quitter leur foyer.

Le Soudan a également été englouti par ce que les Nations unies considèrent comme la plus grande crise humanitaire au monde, et les épidémies, la famine et les atrocités se sont multipliées alors que le pays africain entrait dans sa troisième année de guerre.