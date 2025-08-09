L'Afrique du Sud négocie toujours les droits de douane avec les Etats-Unis

Les nouveaux tarifs douaniers du président Donald Trump sont entrés en vigueur contre des dizaines de pays, dont l'Afrique du Sud.

M. Trump a commencé à imposer des taxes à l'importation plus élevées à de nombreux pays jeudi, alors que les retombées économiques de ses menaces tarifaires de plusieurs mois ont commencé à causer des dommages visibles à l'économie américaine.

Le dirigeant sud-africain a déclaré s'être entretenu avec M. Trump alors que certaines nations africaines espèrent pouvoir encore négocier les tarifs douaniers qui menacent d'augmenter le chômage dans des pays déjà confrontés à des taux de chômage élevés.

Le bureau du président Cyril Ramaphosa a déclaré qu'il s'était entretenu avec M. Trump mercredi, avant l'entrée en vigueur vendredi de droits de douane élevés de 30 % sur certaines exportations sud-africaines vers les États-Unis.

Le communiqué indique que les deux dirigeants "se sont engagés à poursuivre leurs engagements". L'Afrique du Sud a déclaré qu'elle pensait pouvoir encore négocier avec les États-Unis, même après que M. Trump se soit montré particulièrement critique à l'égard du pays.

L'administration Trump a déclaré qu'elle avait mis fin à l'aide et à l'assistance à l'économie la plus diversifiée d'Afrique en raison de ce qu'elle appelle ses politiques anti-blancs et anti-américaines.

Les voisins sud-africains du Botswana et du Lesotho ont également déclaré qu'ils espéraient toujours négocier de meilleurs tarifs douaniers.

Le Lesotho, minuscule pays montagneux, a été menacé d'un énorme tarif douanier de 50 % avant qu'il ne soit ramené à 15 %. Il affirme que ce taux reste suffisamment élevé pour menacer des milliers d'emplois et d'entreprises dans son secteur crucial de l'habillement, qui fabrique et exporte des marques connues comme Levi's et d'autres sur le marché américain.