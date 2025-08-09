Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

La République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement

cleared   -  
Copyright © africanews
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
By Ali Bamba

République démocratique du Congo

Le président Félix Tshisekedi a procédé vendredi à un remaniement ministériel attendu depuis quelque temps par la population.

Judith Suminwa reste Premier ministre à la tête d'une nouvelle équipe ministérielle à taille réduite et fondée sur le renforcement de l’Union sacrée de la Nation, la plateforme politique de Félix Tshisekedi.

La nouvelle équipe, dont la composition a été annoncée à la télévision nationale, reste dirigée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka et comprend 53 membres, contre 54 pour le précédent gouvernement.

L’opposant et ex-premier ministre Adolphe Muzito est nommé vice-premier ministre et ministre du budget.

Floribert Anzuluni, chef d’un petit parti politique d’opposition, est nommé à l’intégration régionale.

Le remaniement permet à Félix Tshisekedi d'éviter le dialogue porté par l’opposition, les Églises et les facilitateurs - ce qui pourrait, selon les observateurs, conduire à un réaménagement profond des institutions, y compris du gouvernement.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.