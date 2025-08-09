La République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement

République démocratique du Congo
Le président Félix Tshisekedi a procédé vendredi à un remaniement ministériel attendu depuis quelque temps par la population.
Judith Suminwa reste Premier ministre à la tête d'une nouvelle équipe ministérielle à taille réduite et fondée sur le renforcement de l’Union sacrée de la Nation, la plateforme politique de Félix Tshisekedi.
La nouvelle équipe, dont la composition a été annoncée à la télévision nationale, reste dirigée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka et comprend 53 membres, contre 54 pour le précédent gouvernement.
L’opposant et ex-premier ministre Adolphe Muzito est nommé vice-premier ministre et ministre du budget.
Floribert Anzuluni, chef d’un petit parti politique d’opposition, est nommé à l’intégration régionale.
Le remaniement permet à Félix Tshisekedi d'éviter le dialogue porté par l’opposition, les Églises et les facilitateurs - ce qui pourrait, selon les observateurs, conduire à un réaménagement profond des institutions, y compris du gouvernement.
