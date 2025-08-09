Gaza : la Turquie et l'Egypte s'opposent au plan israélien

ANKARA, 9 août (Reuters) - Les nations musulmanes doivent agir à l'unisson et rallier l'opposition internationale contre le plan israélien de prise de contrôle de la ville de Gaza, a déclaré samedi le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, à l'issue d'entretiens en Egypte.

L'Egypte et la Turquie, deux puissances régionales, ont condamné ce plan vendredi. Ankara a déclaré qu'il s'agissait d'une nouvelle étape dans ce qu'elle appelle les politiques génocidaires et expansionnistes d'Israël, tout en appelant à des mesures mondiales pour arrêter la mise en œuvre du plan.

Israël rejette cette description de ses actions à Gaza.

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe à El Alamein avec son homologue égyptien Badr Abdelatty, après avoir également rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, M. Fidan a déclaré que l'Organisation de la coopération islamique avait été convoquée à une réunion d'urgence.

M. Fidan a déclaré que la politique d'Israël visait à forcer les Palestiniens à quitter leurs terres par la faim et qu'elle visait à envahir définitivement Gaza, ajoutant qu'il n'y avait aucune excuse justifiable pour les nations de continuer à soutenir Israël.

Israël nie avoir une politique de famine à Gaza et affirme que le groupe militant palestinien Hamas, qui a tué 1 200 personnes lors de l'attaque d'octobre 2023, pourrait mettre fin à la guerre en se rendant.

"Ce qui se passe aujourd'hui est une évolution très dangereuse... non seulement pour le peuple palestinien ou les pays voisins", a déclaré M. Abdelatty, ajoutant que les plans d'Israël étaient "inadmissibles".

M. Abdelatty a déclaré qu'il existait une coordination totale avec la Turquie concernant Gaza et a fait référence à une déclaration publiée samedi par le comité ministériel de l'OCI condamnant le plan d'Israël.

Le comité de l'OCI a déclaré que le plan d'Israël constituait "une escalade dangereuse et inacceptable, une violation flagrante du droit international et une tentative d'enraciner l'occupation illégale", avertissant qu'il "oblitérerait toute possibilité de paix".

Des équipes de médiation de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis s'efforcent depuis des mois de parvenir à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

L'OCI a exhorté les puissances mondiales et le Conseil de sécurité des Nations unies à "assumer leurs responsabilités juridiques et humanitaires et à prendre des mesures urgentes pour mettre un terme" au plan israélien pour la ville de Gaza, tout en veillant à ce que les auteurs de ce qu'elle appelle les violations israéliennes du droit international répondent immédiatement de leurs actes.