"Black star" le nouvel album de Amaarae

L'artiste Amaarae affirme que la distance qui la sépare de son pays d'origine a renforcé son attachement à ses racines, un thème abordé dans son nouvel album "Black Star".

"Au cours des deux ou trois dernières années, je suis rentrée chez moi une fois par an pour deux semaines. Et j'ai remarqué que maintenant que je suis loin de chez moi, j'en ai plus envie et je veux y être plus connectée", a-t-elle déclaré.

"Ce n'est pas seulement en étant physiquement là, mais aussi en mangeant, en voyant souvent ma famille, en allant dans des endroits et en étant capable d'interagir avec d'autres personnes de mon pays d'origine ou de la diaspora."

L'artiste ghanéenne-américaine explique qu'elle a abordé "Black Star" avec un état d'esprit différent de celui de son précédent album, "Fountain Baby", qui lui avait valu les éloges de la critique.

"Je pense que pour moi, en tant qu'être humain, cela fait du bien de savoir que quelque chose que j'ai mis au monde est apprécié", a-t-elle déclaré. En abordant cet album, "Black Star", je n'ai pas du tout pensé à l'accueil critique de "Fountain Baby". Je me suis dit : d'accord, c'est bon, c'est fait. Super, on va s'amuser un peu. Je veux être enraciné dans ce que je suis de fond en comble".

Une partie de cette expression personnelle passe par ses textes, qu'elle a commencé à prendre plus au sérieux à la suite d'un commentaire surprenant de son jeune frère.

"Il m'a dit : "Oh, je n'écoute pas votre musique pour les paroles. Je l'écoute juste pour les vibrations'. Et il m'a dit : "Est-ce que tu dis vraiment quelque chose ?". C'était il y a quatre ans. Il m'a fait prendre l'écriture des paroles très au sérieux", se souvient Amaarae.

"J'aime écrire et j'aime les paroles, mais j'aime aussi être intelligent, jouer et flirter avec la façon dont je présente un sujet. Car les gens peuvent le prendre au premier degré, ou aller un peu plus loin et cela peut signifier tout autre chose."

Amaarae a également révélé que le fait d'être "à deux doigts d'être légalement aveugle" l'a aidée de manière inattendue sur scène.

"Sans mes lunettes, je ne vois rien du tout lorsque je suis sur scène", a-t-elle déclaré.

"Cela m'aide à surmonter mon trac et mon anxiété. Vous pouvez alors vraiment vous concentrer sur le personnage et sur ce que vous essayez de communiquer au lieu d'être inquiet."

L'énergie et l'assurance qui se dégagent de sa musique, dit-elle, trouvent leur origine dans les conseils de son père qui, au départ, ne voulait pas qu'elle se consacre à la musique.

"Mon père m'a dit, lorsque j'ai commencé à faire de la musique, que votre message et ce que vous faites ressentir aux gens doivent toujours être sur la fréquence la plus élevée."

"J'aime le fait que les gens me disent toujours à quel point ma musique les fait se sentir bien, sexy et confiants. Mais je ne sais pas si c'est une responsabilité ou juste un cadeau, parce que c'est effrayant et intimidant d'y penser."

Le troisième album studio d'Amaarae, "Black Star", vient de sortir.