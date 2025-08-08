Tchad : 25 ans de prison requis contre l'opposant Succès Masra

Au Tchad, le parquet général a requis vendredi 25 ans de prison contre Succès Masra. Le président des transformateurs est poursuivi pour diffusion de message à caractère xénophobe, raciste et association de malfaiteur.

Des accusations en lien avec des violences le 14 mai à Mandakou, dans le sud du Tchad. Au moins 76 personnes avaient trouvé la mort lors de ces heurts. Il aurait dans un message, appelé les populations à prendre les armes. Ce que conteste l’ex-Premier ministre qui dénonce ‘’ une machination’’ politique.

Succès Masra a été interpellé à son domicile de N'Djamena le 16 mai. Son procès a débuté jeudi. Reste à savoir si la Cour suivra la demande du parquet. Verdict attendu vendredi soir.