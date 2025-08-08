Bienvenue sur Africanews

Centrafrique : vote national programmé pour le 28 décembre

Le président Faustin-Archange Touadera, au bureau de vote du Lycée Boganda dans la capitale Bangui, en République centrafricaine, le dimanche 27 décembre 2020   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

République Centrafricaine

Les élections générales en Centrafrique auront lieu le 28 décembre. L'Autorité nationale des élections a fait cette annonce le 7 août. Les scrutins présidentiels, législatifs, régionaux, et municipaux seront simultanés.

Les élections locales ont été reportées faute de financement et de listes électorales adéquates. Environ 2,3 millions d'électeurs sont attendus, dont 749 000 nouveaux.

Le président Faustin-Archange Touadéra se présente pour un troisième mandat. Élu en 2016 et réélu en 2020, son mandat est contesté par ses opposants.

La Centrafrique, parmi les pays les plus pauvres, a connu de nombreuses crises depuis 1960. Une guerre civile sanglante a éclaté entre 2013 et 2018. En 2020, des groupes rebelles ont lancé une offensive sur Bangui.

