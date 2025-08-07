Turquie : visite de cinq jours du Premier ministre sénégalais

Le Sénégal et la Turquie ont signé quatre accords dans les domaines de la défense, des médias et de l'éducation.

C'était jeudi à l'entame d'une visite de cinq jours que le Premier ministre sénégalais effectue en Turquie.

Ousmane Sonko a été personnellement invité en Turquie par le Président Erdoğan, les deux pays cherchant à améliorer leurs relations.

Au programme : la signature de plusieurs accords bilatéraux, mais aussi quelques mention des régionales et mondiales, selon un communiqué de la présidence turque.

Le chef du gouvernement du Sénégal a également par la suite, rencontré le président du parlement turc, Numan Kurtulmus.

Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis plus d'un demi-siècle.

L'ambassade de Turquie à Dakar, créée en 1962, est l'une des premières missions diplomatiques turques sur le continent africain.